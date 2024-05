Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España.- Después de que el lanzamiento de la cinta Red One se aplazara al 15 de noviembre de 2024, una fuente reveló que esto fue debido al comportamiento poco profesional del actor Dwayne Johnson.

Según señala The Wrap, la falta de profesionalidad del actor, que suele llegar tarde al rodaje, ha provocado que el presupuesto de la cinta se dispare.

Fuentes declararon al medio que Johnson llega hasta ocho horas tarde al set, obligando al equipo a filmar sin él algunos días.

«En películas anteriores, Johnson tenía el hábito de orinar en una botella de agua para ahorrar tiempo, lo que molestaba a los miembros del equipo. En el set, lejos de su tráiler, si necesita orinar, no va al baño público. Orina en una botella de agua y su equipo o un asistente personal tiene que deshacerse de ella», dijo una fuente.

Además de la supuesta actitud de la estrella de Black Adam, la información afirma que el rodaje ha sido una tormenta perfecta de problemas, una situación agravada por la inexperiencia del productor principal de la película, Hiram García, y los ejecutivos de producción y largometrajes de Amazon MGM, Julie Rapaport y Glenn Gainor, quienes están supervisando el proyecto.

«Lo único en lo que Dwayne era constante era en llegar tarde de forma crónica», añadió otro entrevistado.

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto.