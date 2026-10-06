El cierre de 2026 y el inicio de 2027 se perfilan complicados para las empresas, particularmente para la industria automotriz, ante la incertidumbre por las condiciones comerciales con Estados Unidos y la próxima revisión del tratado comercial, advirtió Gabriel Reyes Berrueta, director de Monex en Aguascalientes.

Señaló que las decisiones adoptadas por la administración de Donald Trump han comenzado a impactar el intercambio comercial, especialmente en los últimos meses, con una reducción en el volumen de operaciones de algunos clientes de hasta 30%. Explicó que la situación representa un reto para las empresas de la región, debido al peso que tiene la industria automotriz, no sólo por las plantas armadoras, sino también por la amplia cadena de proveedores que depende de este sector.

Indicó que la revisión del tratado comercial será uno de los factores que determinarán el comportamiento de la economía, mientras que las empresas deberán definir sus presupuestos considerando variables como aranceles y tipo de cambio para sus operaciones de importación y exportación. En materia cambiaria, estimó que el dólar podría cerrar 2026 alrededor de 18.20 pesos, aunque aclaró que el comportamiento de la moneda estará condicionado por factores políticos y comerciales, entre ellos las elecciones legislativas de Estados Unidos y las decisiones que se adopten en materia comercial.

También será determinante la relación entre Estados Unidos y China, pues una reducción de las tensiones comerciales favorecería al entorno económico internacional.