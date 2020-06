La entrada en vigor del T-MEC obliga a los países miembros a transitar por la ruta del respeto al Estado de Derecho, lo cual es la principal fortaleza del tratado y es la principal debilidad del actual Gobierno Federal, así lo estableció el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Herrera Ávila.

En tal sentido, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está lastimando la confianza del sector inversionista nacional y extranjero al no dar certeza a los compromisos asumidos por el Gobierno, de tal suerte que al entrar en un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, el Ejecutivo Federal se verá obligado a abandonar su postura de freno o de proteccionismo ajeno a lo estipulado en el T-MEC. “Lo que hizo con la energía eólica, fotovoltaica y las empresas que se dedican a las energías renovables no puede ser tolerable, haber rehuido a los compromisos firmados con las empresas petroleras extranjeras para las formas exploración, tampoco se pueden tolerar”.

Por lo anterior, Herrera Ávila enfatizó que el presidente López Obrador tiene que transitar por una ruta del respeto al Estado de Derecho si quiere que el T-MEC realmente sea un detonador de la economía nacional. Por el contrario, dijo que si lo que busca es que México siga teniendo una economía que vea al pasado, sin ver las oportunidades que hay en el presente y de crecimiento para el futuro, pues simple y sencillamente el país está condenado al retroceso económico”.

Al referirse a la reunión que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, a fin de participar de la entrada en vigor del T-MEC, el vocero del CEN del PAN calificó dicha reunión como un acto más de propaganda electoral del mandatario norteamericano, en virtud de que el acuerdo ya ha sido suscrito y aprobado, “y en nada abona el hecho de que vaya y se saque una foto con Donald Trump en los próximos días. Le corresponde al jefe de la Nación no subordinar, no humillar la dignidad nacional en torno a una pretensión particular de un político extranjero. Es lamentable que el presidente vaya a un besamanos sin que exista ninguna ventaja que pueda suscribirse a nuestro país”.