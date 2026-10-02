Ante el agotamiento del nearshoring, derivado de la incertidumbre en torno a las revisiones del T-MEC, Aguascalientes debe acelerar la transformación de su modelo económico mediante la creación de una “marca ancla” estatal para el sector agropecuario y la transición definitiva del ensamble automotriz hacia la mentefactura, planteó Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial.

Explicó que el atractivo de la relocalización de empresas disminuyó ante la falta de condiciones competitivas de largo plazo. Frente a la vulnerabilidad del sector automotriz tradicional, señaló que la entidad debe reorientar su capital humano joven y la oferta universitaria hacia las tecnologías de la información, el análisis de datos, el desarrollo de plataformas y la inteligencia artificial.

En materia industrial, precisó que las empresas locales deben establecer alianzas para diseñar y fabricar componentes para la movilidad eléctrica, sensores, sistemas de visión nocturna y vehículos autónomos, de manera que la tecnología sea desarrollada en el Estado, independientemente del lugar donde se realice el ensamble final.

Respecto al sector agropecuario, destacó que, pese a la diversificación de los cultivos hacia productos como berries, espárragos, alcachofas y lechugas, la producción continúa enviándose a granel hacia Estados Unidos bajo marcas de comercializadores extranjeros.

Por ello, propuso inversiones conjuntas entre los sectores público y privado para establecer plantas seleccionadoras y empacadoras. Esta infraestructura permitiría consolidar una marca colectiva -bajo un esquema similar al de las marcas propias utilizadas por tiendas departamentales- que diferencie la producción local e impulse su incursión en mercados con los que México mantiene tratados de libre comercio, como la Unión Europea y países árabes.

Finalmente, sostuvo que la iniciativa privada y el Gobierno del Estado deben enfocar su inteligencia empresarial en aprovechar la red de tratados internacionales disponibles, en lugar de depender exclusivamente del mercado norteamericano.