Ante el agotamiento del nearshoring, derivado de la incertidumbre en torno a las revisiones del T-MEC, Aguascalientes debe acelerar la transformación de su modelo económico mediante la creación de una “marca ancla” estatal para el sector agropecuario y la transición definitiva del ensamble automotriz hacia la mentefactura, planteó Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial.
Explicó que el atractivo de la relocalización de empresas disminuyó ante la falta de condiciones competitivas de largo plazo. Frente a la vulnerabilidad del sector automotriz tradicional, señaló que la entidad debe reorientar su capital humano joven y la oferta universitaria hacia las tecnologías de la información, el análisis de datos, el desarrollo de plataformas y la inteligencia artificial.
En materia industrial, precisó que las empresas locales deben establecer alianzas para diseñar y fabricar componentes para la movilidad eléctrica, sensores, sistemas de visión nocturna y vehículos autónomos, de manera que la tecnología sea desarrollada en el Estado, independientemente del lugar donde se realice el ensamble final.
Respecto al sector agropecuario, destacó que, pese a la diversificación de los cultivos hacia productos como berries, espárragos, alcachofas y lechugas, la producción continúa enviándose a granel hacia Estados Unidos bajo marcas de comercializadores extranjeros.
Por ello, propuso inversiones conjuntas entre los sectores público y privado para establecer plantas seleccionadoras y empacadoras. Esta infraestructura permitiría consolidar una marca colectiva -bajo un esquema similar al de las marcas propias utilizadas por tiendas departamentales- que diferencie la producción local e impulse su incursión en mercados con los que México mantiene tratados de libre comercio, como la Unión Europea y países árabes.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa privada y el Gobierno del Estado deben enfocar su inteligencia empresarial en aprovechar la red de tratados internacionales disponibles, en lugar de depender exclusivamente del mercado norteamericano.
Ante el agotamiento del nearshoring, derivado de la incertidumbre en torno a las revisiones del T-MEC, Aguascalientes debe acelerar la transformación de su modelo económico mediante la creación de una “marca ancla” estatal para el sector agropecuario y la transición definitiva del ensamble automotriz hacia la mentefactura, planteó Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial.