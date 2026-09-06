Un Audi A3 terminó fuera de la carretera durante la madrugada de este domingo en el municipio de Jesús María. El percance dejó únicamente daños materiales y algunos golpes al conductor.

Minutos después de las 03:00 horas, el Servicio de Emergencia 911 recibió el reporte de una salida de camino sobre la carretera estatal 18, a la altura del kilómetro 17+000, entre la comunidad Emiliano Zapata y el fraccionamiento Campestre San Carlos.

Policías Estatales de Carreteras acudieron al sitio, donde encontraron un Audi A3 color plata, con placas de Aguascalientes. La unidad era conducida por Brayan N., de 27 años, quien presentó algunos golpes, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, el automóvil circulaba de norte a sur por la estatal 18 cuando, al llegar al kilómetro 17+000, el conductor perdió el control de la dirección hacia su costado derecho y salió de la cinta asfáltica.

El accidente no dejó personas con lesiones que requirieran hospitalización y el saldo quedó únicamente en daños materiales.