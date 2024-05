Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: OpenAI suspendió una de las voces de su chatbot ChatGPT, que fue comparada con la de la inteligencia artificial representada por Scarlett Johansson en la película Her de 2013. Esta medida se tomó después de que varios usuarios notaron la semejanza, lo que provocó un debate sobre la ética y los derechos de las celebridades en el uso de inteligencia artificial.

La voz en cuestión, llamada Sky, formaba parte del lanzamiento de GPT-4o de OpenAI, que debutó la semana pasada. Esta actualización del chatbot permite responder preguntas de usuarios en tiempo real, simulando una conversación fluida.

«Creemos que las voces de IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad; la voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural. Para proteger su privacidad, no podemos compartir los nombres de nuestros talentos de voz».

«Hemos escuchado preguntas sobre cómo elegimos las voces en ChatGPT, especialmente Sky. Estamos trabajando para pausar el uso de Sky mientras las abordamos», dijo OpenAI en un comunicado publicado este lunes.

La voz similar a la de Johansson en ChatGPT fue objeto de humor en el programa Saturday Night Live el pasado fin de semana. En el segmento «Weekend Update», Michael Che escribió una broma para su co-anfitrión Colin Jost, quien es el esposo de Johansson. La broma giró en torno a la inutilidad de escuchar la voz sin la presencia física de la actriz, lo que provocó risas en el estudio.

Antecedentes

Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó en el pasado su admiración por la película Her. La trama del filme, en la que Theodore (interpretado por Joaquin Phoenix) se enamora de una IA llamada Samantha (con la voz de Scarlett Johansson), parece haber influido en la visión de Altman para las capacidades de voz de ChatGPT.

De acuerdo con medios internacionales, no se ha confirmado si OpenAI tuvo algún contacto con Scarlett Johansson o sus representantes respecto a la voz de Sky. Sin embargo, la empresa reiteró su apoyo a la comunidad creativa y su colaboración con la industria de la actuación de voz para asegurar un proceso ético y justo en la selección de voces para sus productos.

Según OpenAI, la empresa de Inteligencia Artificial introdujo las capacidades de voz en ChatGPT en septiembre de 2023. El proceso de selección de voces involucró la colaboración con directores de casting y productores, quienes recibieron más de 400 presentaciones de actores de voz y pantalla. Finalmente, se eligieron cinco voces: Breeze, Cove, Ember, Juniper y Sky, y cada actor voló a San Francisco para las sesiones de grabación.