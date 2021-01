Iris Velázquez y Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En pleno repunte de contagios por Covid-19, el plan de vacunación se fue de puente por los días “festivos” de Año Nuevo.

Personal de Salud y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió ayer la aplicación de vacunas a quienes están en la primera línea de atención a pacientes contagiados por coronavirus.

Grupo REFORMA recorrió varios centros de vacunación en la Ciudad de México, pero en ninguna se observó movimiento.

En Coahuila el gobierno estatal confirmó que la vacunación fue suspendida el 31 de diciembre y ayer, y se espera que hoy sábado pueda reanudarse.

Según el personal militar de la puerta 3 del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, la jornada quedó suspendida hasta el lunes 4 de enero.

“Hoy no, hasta el lunes. Son las instrucciones que tenemos hasta ahorita, son las instrucciones. No tenemos acceso hasta nuevo aviso”, comentó el vigilante.

Personal militar que resguarda el Hospital de Zona “El Vergel” y el ubicado en Chivatito coincidió en que la jornada se reactivará el próximo lunes, fecha en que el Gobierno federal prevé el arribo de un nuevo lote de vacunas.

“Hoy no vinieron, el esquema está listo (células de vacunación), pero no hay personal de Salud ni las vacunas”, dijo un sargento.

La medida se extendió al Hospital Central Militar, el 81 Batallón de Infantería en Tlalpan y el Campo Militar 1, donde también se aplica la vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud (Ssa), responsable del registro de beneficiarios y de entregar el listado a la Sedena para que coordinen la logística, no ha actualizado la información sobre el avance en la vacunación.

El último corte, del 30 de diciembre, reportó 53 mil 625 dosis recibidas, y al corte de las 16:00 horas, sumaban 24 mil 998 personas inmunizadas.

Desde el 23 de diciembre han arribado a México tres lotes de vacunas Pfizer.

El primer cargamento fue de 2 mil 925 dosis; el segundo, reportado el 26 de diciembre, fue de 42 mil 900 y el tercero, el día 30, con 7 mil 800 vacunas.

En Coahuila con una semana de retraso y con sólo la mitad de las dosis anunciadas, la aplicación de la vacuna marcha lenta.

La meta en esa entidad es vacunar a 17 mil 500 trabajadores de salud estatales y federales, pero hasta el momento han llegado 8 mil 775 vacunas.

Con información de Rolando Chacón.