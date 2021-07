Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las empresas del sector energético en México no han hecho mayores cambios, inversiones o movimientos en su operación ante la incertidumbre en esta industria, comentó Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Las compañías están preocupadas sobre cómo pudieran afectarles los cambios a la legislación en materia energética, ya sea generación o hidrocarburos, por lo que se mantienen en pausa, expuso Ruiz.

“Hasta hoy no se han visto afectados, pero sí hay una gran preocupación por qué tipo de afectaciones pudieran tener.

“En este momento sí hay un ‘stand by’ (de las empresas) hasta no saber qué pasa, cómo se van a aplicar y cómo ven ellos los cambios a la legislación y qué efectos pueden tener”, explicó Ruiz.

Verónica Bravo, directora de la Sección Empresarial para América del Norte del Comce, refirió que hay nerviosismo y que las empresas están pendientes de que se cumpla lo estipulado en los acuerdos comerciales.

“Hay cierto nerviosismo, sobre todo en el sector, por ejemplo hay varias empresas canadienses que han invertido y en el momento en que las reglas del juego cambian están evaluando específicamente cómo pueden permanecer con esas inversiones, son temas que están en la mesa todos los días”, afirmó Bravo.

En lo referente a la diferencia de interpretación de las reglas de origen para el sector automotriz en el T-MEC, Ruiz descartó que se estén cobrando aranceles entre dichas naciones, ya que por ahora se encuentran en pláticas sobre ese punto porque la pandemia retrasó los encuentros, además de que en el País las empresas automotrices tienen una prórroga para cumplir con las reglas.

