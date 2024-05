Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 07-May-2024 .-Una jueza federal suspendió provisionalmente los espectáculos taurinos en la Plaza México.

Es la tercera vez, desde 2022, que el Poder Judicial insiste en frenar la tauromaquia en la capital.

Minerva Mendoza, jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa, otorgó ayer la suspensión en un amparo promovido por la asociación civil Va por Sus Derechos.

La Plaza México terminó su temporada de 2024 en marzo pasado, pero la jueza resolverá el próximo viernes si concede la suspensión definitiva, lo cual se podría prolongar varios meses e impedir futuros festejos.

Desde diciembre pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que este tipo de suspensiones no proceden, al revocar la que el juez Jonathan Bass concedió en mayo de 2022.

Aún así, la jueza Sandra de Jesús Zúñiga concedió en enero otra suspensión provisional que amenazó las corridas que ya estaban programadas, pero un tribunal colegiado revocó rápidamente esa orden, con base en el criterio de la Corte.

Va por Sus Derechos sostuvo en un video en la red social X que sus argumentos son novedosos y se refieren a «derechos fundamentales» de los animales, no de las personas.

Lo reclamado en este amparo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades no son las normas que permiten las corridas, sino «la omisión de impedirlas».