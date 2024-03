Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió seis meses al juez Gabriel Domínguez Barrios, investigado por beneficiar al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante la disputa de noviembre pasado con el Congreso estatal para designar a un mandatario interino.

Por cinco votos contra dos, el Pleno del Consejo formalizó la suspensión de Domínguez Barrios, juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien percibirá el 33 por ciento de su salario mientras es investigado.

Los consejeros Bernardo Bátiz y Celia Maya votaron en contra.

La suspensión es una medida cautelar que no prejuzga sobre la responsabilidad del juez, quien podría ser destituido por las irregularidades que se le imputan al haber tramitado un amparo promovido por Javier Navarro Velasco, Secretario de Gobierno de Nuevo León y subalterno de Samuel García, quien entonces aspiraba a ser el candidato presidencial de MC.

García tuvo que renunciar a la postulación cuando le resultó imposible dejar a un gobernador interino de su confianza, pese al apoyo del juez.

Pese a no tener jurisdicción alguna en el estado de Nuevo León, Domínguez ordenó al Congreso estatal designar gobernador interino a un militante de MC.

Además de carecer de competencia por territorio, y de que no se trataba de un asunto en materia laboral, Domínguez tramitó el asunto pese a que la Corte y el Tribunal Electoral ya han definido que la designación de interinos es materia electoral, y por tanto no procede el amparo.