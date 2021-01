Aleyda Ángel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Twitter decidió que la cuenta de Donald Trump @realDonaldTrump será suspendida permanentemente bajo el argumento de evitar “una mayor incitación a la violencia”.

“Después de una revisión detallada de los Tweets recientes del @realDonaldTrump cuenta y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, escribió @TwitterSafety en la red social.

Además, Twitter emitió un comunicado en el que amplía detalles de su decisión como que realizó una revisión de los tuits recientes del aún presidente para saber cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de la plataforma.

“Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente.

“Sin embargo, dejamos en claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas”, se lee en el comunicado.

En ese análisis, Twitter recogió los siguientes dos tuits recientes de Trump:

1. “Los 75.000.000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, AMERICA PRIMERO, y HACEN QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro. No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna forma o forma !!!” – tuit del 8 de enero de 2021.

2. “A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero”, tuiteó poco después.

“Estos dos tuits deben leerse en el contexto de eventos más amplios en el país y en formas en las que las declaraciones del presidente pueden ser movilizadas por diferentes públicos, incluso para incitar a la violencia, así como en el contexto del patrón de comportamiento de este relato en las últimas semanas”, añadió la red social.

Los tuits de Donald Trump fueron evaluados bajo la política de Glorificación de la violencia de Twitter.

“Hemos determinado que estos tuits infringen la Política de glorificación de la violencia y el usuario @realDonaldTrump debe ser suspendido de forma inmediata y permanente del servicio”, sentenció Twitter en el comunicado.

De acuerdo con Twitter, esos dos tuits de Trump podrían inspirar a otros a replicar actos violentos como los del pasado 6 de enero, cuando sus seguidores tomaron las instalaciones del Capitolio.

“Existen múltiples indicadores de que se están recibiendo y se entienden como un estímulo para hacerlo”, finalizó Twitter.[[RS-After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

