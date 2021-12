Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal suspendió la implementación impulsada por el actual Gobierno federal de un tope de 0.57 por ciento a las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

La medida, prevista para entrar en vigor en enero de 2022, fue suspendida provisionalmente por Rodrigo de la Peza, juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica.

Aunque el amparo contra la medida fue promovido por Afore Azteca, tiene efectos generales y, el 15 de diciembre el juez De la Peza determinará si la suspensión, actualmente provisional, será definitiva.

Una decisión en ese sentido paralizaría la reforma por tiempo indefinido.

«Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se paralice la implementación de la adición del párrafo octavo al artículo 37 de la Ley de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) …conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020», ordenó el juez.

El tope de 0.57 por ciento sobre el saldo de los activos administrados representa una reducción de entre 20 y 30 por ciento en los ingresos de la mayoría de las Afores, que en promedio cobran una comisión de 0.80 por ciento sobre activos.

El juez no publicó su sentencia completa, pero el extracto es claro en que, por tratarse de normas generales, la suspensión debe tener efectos generales, es decir, no solo beneficia a Afore Azteca, sino a todo el sector.

Este criterio es consistente con el que De la Peza y su colega Juan Pablo Gómez Fierro han sostenido al suspender, con efectos generales, reformas de este año a las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, pues consideran que exentar de la aplicación de las leyes solo a las empresas que se amparan, genera distorsiones en el mercado y ventajas competitivas indebidas.

La reforma a la Ley del SAR estableció que las comisiones que cobran las Afores serán fijadas por la Consar con base en el promedio aritmético de las comisiones en los sistemas de contribución definida de Estados Unidos, Colombia y Chile.

Las Afores inconformes consideran que esta reforma viola reglas de la Constitución sobre competencia económica, libre concurrencia, libertad de trabajo y no discriminación, entre otras.

Afore Azteca presentó su amparo desde hace meses, pero fue hasta la semana pasada cuando solicitó la suspensión. Afore Coppel también presentó un amparo el 18 de noviembre, pero no ha pedido la suspensión.

