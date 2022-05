Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó suspender los espectáculos taurinos en la Plaza México.

Jonathan Bass Herrera, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa.

«Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que mientras se dicte la resolución de suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, para lo cual, deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos», refiere la suspensión.

En la sentencia completa, obtenida por Grupo REFORMA, el juez advirtió una alta probabilidad de declarar inconstitucionales las normas que permiten las corridas de toros en la Ciudad de México.

Es decir que ya tiene elementos para adelantar que estas normas violan el derecho humano a un medio ambiente sano y, por tanto, al dictar sentencia de fondo, concederá el amparo.

Bass resolverá el próximo 2 de junio si concede una suspensión definitiva, que se prolongaría durante todo el tiempo que tome resolver el juicio de amparo que impugna las autorizaciones para las corridas, lo que puede tomar de seis meses a un año.

La Plaza México y las autoridades de la Ciudad de México señaladas como responsables en el amparo pueden impugnar ante un tribunal colegiado de circuito.

ALISTAN DEFENSA LEGAL DE LA TAUROMAQUIA

Guillermo Leal Agencia Reforma

CDMX.- Luego que un juez federal ordenó suspender los espectáculos taurinos en la Plaza México mientras se da una resolución definitiva a un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, miembros de la tauromaquia expresaron su preocupación y anunciaron que alistan una defensa contra tal disposición.

Tauromaquia Mexicana, que es el estamento taurino encargado de promover, defender y difundir la tauromaquia, que desde hace muchos años ha luchado con estos intentos de prohibición, se está ocupando de la determinación para, jurídicamente, revertirla.

«Estamos preocupados, sí, por la lucha férrea de acabar con un espectáculo que se celebra dentro del marco legal, pero sobre todo por esa actitud prohibicionista en un país que promueve la libertad y la inclusión. Los abogados de Tauromaquia, que trabajan incansablemente para meter recursos legales y poder revocar estas resoluciones. Respecto a esta decisión del juez que se dio a conocer esta mañana, no tiene que ser distinto, la estudiaremos y defenderemos la tauromaquia como lo hemos hecho siempre, con razones culturales, económicas, ecológicas, humanas y, sobre todo, de sustento para miles de familias a los que les quieren quitar su único ingreso para vivir y eso tiene mayores alcances», aseguró José Saborit, director operativo de Tauromaquia.

Por su parte, Francisco Dódoli, representante ejecutivo del Comité Directivo de los matadores de toros, indicó que les incomoda que se den estos casos sin tomarlos en cuenta y que defenderán su derecho a ejercer el toreo como un espectáculo lícito.

«Nos incomoda que todo lo hagan en debajo del agua, sin tomarnos en cuenta, sin conocer las razones del porqué la fiesta brava es un espectáculo que va de la mano con la cultura, las tradiciones, la defensa de la ecología y la preservación de una especie. Y quieren acabar con ella como si se tratara de una afrenta personal. Evidentemente, vamos a defender nuestro derecho con la ley en la mano. Creo que nadie tiene el derecho de quitarle el sustento y la comida a miles de familias, el derecho de disfrutar de un espectáculo que, reitero, además de ser una fuente de ingreso, es totalmente lícito», afirmó Francisco Dódoli, representante ejecutivo del Comité Directivo de los matadores de toros, respecto a la determinación de un juez para suspender la actividad taurina en la Plaza México, emitida esta mañana.

La empresa de la Plaza México aún no ha sido notificada de esta resolución y hasta entonces no dará postura.

Por la mañana, Jonathan Bass Herrera, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, en los siguientes términos:

«Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que mientras se dicte la resolución de suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, para lo cual, deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos».

El juez resolverá el 2 de junio si concede una suspensión definitiva, que se prolongaría durante todo el tiempo que tome resolver el juicio de amparo que impugna las autorizaciones para las corridas, lo que puede tomar de seis meses a un año.

