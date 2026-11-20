Leonardo Rendon Diaz Agencia Reforma

MONTERREY, NL: José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez dejaron un legado de canciones que retratan el amor, el desamor y el sentir popular mexicano, interpretadas por artistas de ayer y hoy.

José Alfredo (Dolores Hidalgo, Guanajuato, 19 de enero de 1926-Ciudad de México, 23 de noviembre de 1973) y Cuco (Altamira, Tamaulipas, 3 de mayo de 1921-Ciudad de México, 5 de octubre de 2000) dieron origen a un entramado de referencias y conexiones musicales que trascienden sus obras.

Algunas son evidentes; otras permanecen ocultas entre versos que dialogan con canciones de distintas épocas y géneros.

EL RINCÓN DEL BAR TACUBA

Pocas líneas han tenido tanto eco en la música ranchera como las de «Tu Recuerdo y Yo», de José Alfredo.

Décadas después, Café Tacvba retomó casi literalmente esa escena de cantina en su canción «Bar Tacuba».

Es «Tu Recuerdo y Yo»: «Estoy en el rincón de una cantina / Oyendo una canción que yo pedí / Me están sirviendo ahorita mi tequila / Ya va mi pensamiento rumbo a ti».

Ahora, «Bar Tacuba»: «Estoy en una cantina / Estoy escuchando una canción que yo pedí / Me están sirviendo ya la del estribo / Otra vez mi pensamiento rumbo a ti».

«Bar Tacuba» fue incluida en el álbum debut homónimo de la banda, publicado en 1992. La canción narra la perdición etílica de un músico durante las horas de cierre de un establecimiento.

Al igual que en los versos de José Alfredo, la cantina es el escenario de un amor no correspondido, cuyo protagonista encuentra refugio en la bebida ante la ausencia de la persona amada.

En un ambiente decadente, marcado por vasos rotos y la culpa de haber recaído en los excesos, el protagonista se cuestiona: «Y me he preguntado: / ¿por qué otra vez estoy pensando en ti?».

Perdición, alcohol y un amor perdido.

En los versos finales, el narrador sentencia: «El Café Tacuba ya parece bar».

Los Tacubos ya habían mostrado esta inclinación por las referencias en su obra. Un antecedente es la manera en que retoman un verso de «Obsesión», del compositor puertorriqueño Pedro Flores, en «Las Batallas», inspirada en la novela «Las batallas en el desierto», de José Emilio Pacheco.

ELLA, LA ANTAGONISTA

En el último verso de «Tu Recuerdo y Yo», José Alfredo recurre a un gesto metamusical inusual al pedirles a los mariachis que interpreten «La Que Se Fue», otro tema de su autoría.

El universo narrativo va más lejos. José Alfredo escribió una canción atípica titulada «Contestación a Tu Recuerdo y Yo»: «Estás en el rincón de la cantina / Pensando en el amor que yo te di / Ahora pediré para que sufras / Que toquen otra vez La Que Se Fue».

El compositor realiza una versión de la historia original, desde la voz femenina que responde al abandono. Cede la narración a la mujer ausente, contraparte de quien protagoniza «Tu Recuerdo y Yo».

En el libro Las canciones de José Alfredo Jiménez: Una escucha analítica, María Victoria Arechabala Fernández propone que la narradora de esta contestación no solo encarna a La Que Se Fue, sino que también guarda relación con la protagonista de «Ella»: «Me cansé de rogarle / Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero».

Esta conexión funciona como la construcción del mismo arquetipo: el de la mujer ausente.

La relación se confirma en «Ella… La Que Se Fue», tema en el que el compositor funde estas obras.

El resultado trasciende la autorreferencia. No es Ella y La Que Se Fue: es Ella, la misma Que Se Fue.

El autor volvería a explorar este recurso en «Yo-Ella», entrelazando dos composiciones previas para dar vida a una tercera.

Más que piezas aisladas, José Alfredo construyó un universo de arquetipos que reacomodaba para narrar los mismos dolores desde distintas melodías y perspectivas: Ella, La Que Se Fue y Tu Recuerdo y Yo.

EL ECO INVISIBLE DE CUCO SÁNCHEZ

Cuco Sánchez también dejó una huella más allá de sus interpretaciones, con versos que tuvieron continuidad en otros géneros y músicos.

Sus temas han sido grabados por figuras de la música como Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucha Villa y Antonio Aguilar, entre otros, consolidando un cancionero en el que predomina el desamor.

La música de Cuco también encontró un lugar en el sonido del bajoquinto y el acordeón.

Prueba de ello son temas como «Hermosísimo Lucero» y «Corazoncito Tirano», adoptados y popularizados con sello propio por Chalino Sánchez.

En esa misma línea destaca «Que Me Lleve el Diablo», pieza de Cuco que Ramón Ayala y Los Bravos del Norte, así como Los Huracanes del Norte, convirtieron en un clásico del género.

Sin embargo, tanto la versión de Ayala como la de Los Huracanes omitieron un último verso crucial.

Al igual que José Alfredo en «Tu Recuerdo y Yo», Cuco recurrió a la autorreferencia dentro de un escenario cantinero. En ambas canciones, los protagonistas piden a los mariachis que interpreten otro tema de sus autores para ahogar la misma herida.

Es «Que Me Lleve el Diablo»: «Ahorita no sé quién soy / Mesero tráeme otro trago / Mariachis cántenme ya / Grítenme Piedras del Campo».

Y «Tu Recuerdo y Yo»: «Ahorita ya no sé si tengo fe / Ahorita solamente ya les pido / Que toquen otra vez / La Que Se Fue».

Al prescindir de la estrofa, los norteños eliminaron el puente que conectaba la canción con el universo de su creador.

«Piedras del Campo» fue inmortalizada por intérpretes como Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía e incluso Linda Ronstadt, cantante estadounidense de raíces mexicanas e ícono del rock y el country.

Aquel verso echó raíces en la música norteña.

Su coro dice: «Soy como el pájaro en jaula / Preso y hundido en tu amor / Y aunque la jaula sea de oro / Y aunque la jaula sea de oro / No deja de ser prisión».

Décadas más tarde, el compositor Enrique Franco retomó una de sus imágenes centrales para construir el coro de «La Jaula de Oro», inmortalizada por Los Tigres del Norte: «De qué me sirve el dinero / Si estoy como prisionero / Dentro de esta gran nación / Cuando me acuerdo hasta lloro / Que aunque la jaula sea de oro / No deja de ser prisión».

Franco retomó la alegoría de Cuco y la resignificó para expresar otro dolor: el de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

La afinidad de la agrupación sinaloense con la obra del tamaulipeco quedaría sellada cuando Los Tigres del Norte versionaron otro de sus clásicos: «Fallaste Corazón».

A través de canciones que viajan de boca en boca y por diferentes instrumentos, Cuco puso a dialogar décadas, geografías y géneros musicales.

Es un ciclo que da testimonio del impacto del tamaulipeco en la columna vertebral de la música regional mexicana.