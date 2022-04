Uriel Velez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Un video captado la madrugada del 9 de abril por una cámara de seguridad de la empresa Alcosa muestra a Debanhi Escobar acercarse a las instalaciones de la compañía y luego caminar rumbo al Motel Nueva Castilla, donde su cuerpo fue hallado el jueves.

En el video de 55 segundos, al que Grupo REFORMA tuvo acceso, se observa a Mario Escobar y Susana Bazaldúa, padres de la joven de 18 años, revisando las imágenes en Alcosa el pasado lunes, cuando las autoridades realizaron una búsqueda en las instalaciones.

De acuerdo con la versión dada ayer por la Fiscalía del Estado, Debanhi llegó a las 04:30 horas del 9 de abril a Alcosa y se dirigió a la ventanilla donde está la caseta de los guardias, sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo.

Cinco minutos antes, detalló, la estudiante de Derecho de la UANL había descendido de un taxi de aplicación a unos metros de la empresa, en Vía de Numancia y Carretera a Laredo, tras haber asistido a una fiesta en una quinta próxima llamada El Diamante.

En la imágenes se aprecia que Debanhi se asoma por la ventana pero, al no encontrar a alguien, se retira en dirección al Motel Nueva Castilla, que está a 110 metros de la empresa.

A esa hora, el guardia no se encontraba en la caseta porque estaba supervisando la salida de un tractocamión, informó Alcosa en un comunicado.

El cuerpo de la joven fue localizado a las 18:00 horas el jueves en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

Hasta ahora, éste es el único video que se ha difundido sobre el caso de Debanhi, aunque la Fiscalía asegura que cuenta con más de 50 grabaciones, pero que no puede publicar para no afectar el debido proceso de investigación.

