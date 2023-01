Francisco Ortiz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La apatía ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos y las regresiones democráticas, advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

La defensa de la democracia en el País, dijo, corre por cuenta de partidos políticos y autoridades electorales, pero especialmente de los ciudadanos, a quienes convocó a emprender acciones para garantizar su derecho al voto y rechazar el llamado Plan B electoral.

La reforma electoral impulsada por el Gobierno federal contempla la fusión de direcciones del INE y la disminución de funcionarios en las 300 juntas distritales, lo que actores políticos y autoridades electorales han calificado de una grave afectación a la democracia.

«A la democracia se le cuida y preserva o se nos acaba, la democratización debe ser entendida bajo una lógica de construcción colectiva, no es un regalo, sino una conquista. Ningún derecho se ha regalado, todos son resultado de una lucha por obtenerlos, por ejercerlos y preservarlos.

«Si la democratización es resultado de una apuesta de muchas y muchos, entonces su defensa también es colectiva. En este sentido, la apatía o la indolencia ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos y con ellos las regresiones democráticas», insistió Córdova.

Durante la presentación del libro «La democracia no se toca», que Córdova escribió junto con el consejero Ciro Murayama, tanto los autores como los ex consejeros electorales Jacqueline Peschard y José Woldenberg, quienes fueron invitados para comentarlo, hicieron una exposición de los riesgos que acarrea el llamado Plan B electoral.

El presidente del INE incluso llamó a los ciudadanos a emprender acciones jurídicas en contra de esta reforma, de la cual apenas se han publicado dos de las seis leyes que la componen.

El consejero Murayama aseguró que el Plan B atenta contra la Constitución y pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a votar en elecciones libres y auténticas. Detalló los alcances de la legislación, como la desaparición de 300 juntas distritales en las condiciones que actualmente funcionan.

«Estoy convencido que en México hay una amplia ciudadanía que no quiere ser corresponsable de la involución autoritaria, mientras haya esa ciudadanía crítica y activa la democracia seguirá viva», consideró Murayama.

Tanto Peschard, quien fue consejera electoral entre 1997 y 2003, y Woldenberg, quién encabezó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) entre 1996 y 2003, destacaron que la actual reforma electoral no fue dialogada ni consensuada con los partidos políticos, a diferencia de las ocho reformas electorales elaboradas entre 1977 y 2014.