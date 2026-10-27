La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proyecta declarar la invalidez del decreto de creación del municipio de Villa Juárez en Aguascalientes, al considerar que su aprobación se realizó dentro del periodo de restricción constitucional para emitir modificaciones fundamentales en materia electoral.

Este jueves 29 de octubre está programado el análisis y votación en pleno del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 125/2026, promovida por Morena contra la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado.

La ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra plantea invalidar el Decreto 566, publicado el 7 de septiembre de 2026, con el que se formalizó la creación del nuevo municipio.

El partido promovente argumentó que el decreto se publicó dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral local, que comenzó el 9 de octubre de este año, lo que contravendría el artículo 105 de la Constitución federal.

Esta disposición establece que las leyes electorales deben publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral y que durante ese periodo no pueden realizarse modificaciones legales fundamentales. (Información extendida en la edición del 28 de octubre)