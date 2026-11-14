Suplente de Leo es nuevo notario

El Gobierno del Estado designó a Edson Rubén Camarillo Rodríguez como titular de la Notaría Pública Número 67. El nuevo notario es suplente del presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez.

Mediante un aviso oficial, la Secretaría General de Gobierno informó que la gobernadora Tere Jiménez autorizó la designación de Camarillo Rodríguez para ejercer la fe pública, una vez cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 86, 89, 90, 91, 92 y 94 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes.

La designación se produjo después de que el Ejecutivo estatal revocara el fíat notarial número 67, tras quedar vacante la notaría por el fallecimiento de Gustavo Martínez Romero, ocurrido el 24 de julio de 2026.

Camarillo Rodríguez cuenta con una trayectoria política vinculada al Partido Acción Nacional (PAN) y ha ocupado diversos cargos dentro del Ayuntamiento de Aguascalientes.

Se desempeñó como regidor y presidió la Comisión Permanente de Hacienda durante los periodos 2017-2019 y 2019-2021. Desde esa posición participó en asuntos relacionados con las finanzas municipales, la administración de recursos públicos y la revisión de disposiciones reglamentarias.

Posteriormente, al inicio de la administración municipal de Leo Montañez, en octubre de 2021, fue nombrado secretario de Servicios Públicos, aunque dejó esa responsabilidad en noviembre del mismo año, durante los primeros ajustes del gabinete.

Más adelante, asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, desde donde participó en la coordinación de programas comunitarios, actividades culturales y acciones de atención a las familias de la capital.

Permaneció en ese puesto hasta febrero de 2023, cuando anunció su separación del cargo por motivos personales y para emprender nuevos proyectos profesionales.

Además de su trayectoria administrativa, Camarillo Rodríguez es hijo de Rubén Camarillo Ortega, quien fue secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, diputado local y senador de la República.