Estephany de la Cruz Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-¿Le llegó un aviso o descuento a su nómina por un crédito Infonavit que no solicitó? Quizá fue víctima de suplantación de identidad, por lo que debe acudir al instituto lo antes posible para arreglar su situación.

De enero del 2019 a agosto de este año se registraron 90 casos de suplantación de identidad en el Infonavit Jalisco, de los cuales, 38 ocurrieron en la entidad y 52 se concretaron en otros Estados del País, aunque afectaron a trabajadores jaliscienses, informó Ramón Gómez Armentia, delegado del Instituto.

De los 90 casos de suplantación registrados, 59 ya fueron resueltos a favor del trabajador, 12 son créditos no solicitados por el empleado y están por cancelarse, y 19 están en el proceso de integración de expediente.

«Nosotros cancelamos ese crédito como antes de ejercido, para que el Instituto le restituya los saldos que tenía el trabajador en el saldo de la Subcuenta de Vivienda y le regrese su precalificación para que el trabajador esté en posibilidades de solicitar un financiamiento», explicó el delegado.

Para solucionar la suplantación de identidad explicó que se requieren dictámenes caligráficos para comprobar que la firma no corresponde a la del trabajador afectado.

Previo a ese proceso, se requiere una denuncia ante la Fiscalía del Estado y una carta para el Infonavit que explique que ese crédito no fue solicitado por el trabajador y a partir de eso, se hace la suspensión a los descuentos al salario, añadió.

«Es inmediata la suspensión para que ya no le descuenten, entonces ya de ahí empezamos nosotros a requerir al notario para que el notario nos proporcione el expediente».

Gómez Armentia destacó que en Jalisco sólo se han hecho 38 suplantaciones de identidad, las cuales ocurrieron en el 2019. Señaló que no han ocurrido más, ya que el Instituto en Jalisco solicita huellas dactilares para poder otorgar un préstamo.

«¿Por qué en Jalisco ya no se da? Porque el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco realizó un convenio con el Instituto Nacional Electoral para hacer validaciones de las huellas dactilares», indicó.

Adelantó que a la validación de las huellas dactilares se sumará una prueba facial para obtener un crédito.

Prevéngase

Esto puede hacer para evitar ser víctima de robo de identidad.

> Habilite «Mi Cuenta Infonavit», en el portal del instituto, y revise con regularidad los movimientos de su cuenta.

> No comparta datos personales ni preste su INE, incluyendo a quienes lo busquen para ofrecerle asesoría con su Infonavit.

> Para trámites acérquese a las oficinas del Infonavit Jalisco. La atención es gratuita y sin intermediarios.