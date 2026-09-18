La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, realizó este viernes un recorrido a bordo de distintas rutas de camiones urbanos YOVOY para revisar las condiciones de operación del servicio y escuchar los planteamientos de usuarios del transporte público.

Durante la supervisión se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento de las rutas, las condiciones en que se realizan los traslados y las necesidades planteadas por quienes utilizan diariamente este medio de transporte.

El recorrido se realizó en el contexto de los cambios que actualmente se aplican al sistema YOVOY. Entre ellos se encuentra la reciente incorporación de 100 camiones a la flotilla, destinados a reforzar la cobertura y modificar las frecuencias de paso en las diferentes rutas.

Otro de los proyectos previstos contempla la instalación de 130 paraderos sobre el Tercer Anillo, principalmente en sectores ubicados al oriente y sur de la ciudad de Aguascalientes.

Estos espacios tendrán internet gratuito, cámaras de videovigilancia y botones de alerta, además de rampas para personas con discapacidad, bancas y áreas destinadas a la espera de pasajeros.

También se informó sobre nuevas funciones de la aplicación YoVoy Stop Bus. Actualmente, los usuarios pueden utilizar esta herramienta para abonar saldo a su tarjeta de transporte mediante el teléfono celular, además de consultar información relacionada con sus traslados.

En materia de tarifas preferenciales, estudiantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y trabajadoras del hogar tienen acceso a un descuento del 50 por ciento en el pago del transporte urbano. Para las personas con discapacidad, el descuento es del cien por ciento. Los interesados deben realizar el trámite correspondiente ante las oficinas de la Agencia de Movilidad.