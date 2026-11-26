Con una inversión superior a los 10.7 millones de pesos, el Municipio de Aguascalientes construye un nuevo albergue en el fraccionamiento Morelos, destinado a brindar alojamiento temporal a personas en situación de calle, migrantes y ciudadanos que requieran resguardo ante alguna emergencia.

El presidente municipal, Leo Montañez, supervisó los trabajos que se desarrollan en el cruce de las calles Cobá y Artillero Mier, donde se sustituirán las antiguas instalaciones por espacios que permitan mejorar las condiciones de atención a los usuarios.

El inmueble también brindará servicio a familiares de pacientes hospitalizados y a personas que, como consecuencia de incendios, inundaciones u otras contingencias, carezcan temporalmente de un lugar donde permanecer.

El secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huizar Botello, informó que el proyecto se financia con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). Las instalaciones contarán con espacios de doble altura, dormitorios y sanitarios independientes para hombres y mujeres, áreas familiares, cocina, consultorio y un espacio destinado a actividades recreativas.

Montañez destacó la coordinación con el Sistema DIF Estatal, encabezado por Aurora Jiménez Esquivel, para brindar atención a los usuarios del servicio de alojamiento, el cual opera las 24 horas del día durante todo el año.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil Municipal, José Gabino Vázquez Vega, explicó que, mientras se ejecutan las obras, se mantiene habilitado un refugio provisional en avenida Canario 401, en el fraccionamiento Potreros del Oeste.

En caso de que la demanda de alojamiento supere la capacidad de este espacio, se contempla habilitar la duela del DIF Municipal como alternativa para atender a quienes requieran protección y resguardo temporal.