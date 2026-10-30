Los gatos y perros negros enfrentan prejuicios relacionados con la brujería, la mala suerte y la agresividad, creencias que cobran visibilidad durante las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos y que pueden contribuir a su discriminación y reducir sus posibilidades de adopción, advirtió Claudia Edwards Patiño, directora de Programas de Humane World for Animals México.

La activista señaló que, en el contexto de las celebraciones de finales de octubre y principios de noviembre, la imagen de los gatos negros suele asociarse con brujas, supersticiones y elementos relacionados con lo sobrenatural, mientras que el color oscuro de los perros también puede generar percepciones negativas. Estas representaciones culturales pueden reforzar prejuicios que afectan la manera en que las personas ven a los animales.

Explicó que la discriminación por el color del pelaje tiene consecuencias en los refugios, donde los perros y gatos negros pueden permanecer más tiempo esperando una familia que otros ejemplares. Esta situación no necesariamente está relacionada con su salud, temperamento o capacidad para convivir con las personas, sino con creencias que condicionan su elección.

Subrayó que el color no determina el carácter, la ternura ni la lealtad de un animal. Ante las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, la organización llama a evitar que las supersticiones se traduzcan en discriminación contra estos animales y a valorar a cada ejemplar por su comportamiento y sus necesidades, no por su apariencia.