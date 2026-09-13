Aguascalientes recibe alrededor de dos millones de dólares diarios en remesas, recursos que mantienen un flujo constante hacia las familias de la entidad. Sin embargo, la fortaleza del peso frente al dólar ha reducido la cantidad de pesos que reciben los hogares por cada envío, señaló Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial.

Explicó que el comportamiento actual del tipo de cambio reduce el valor en pesos de los recursos enviados desde Estados Unidos, debido a que cada dólar se convierte en una cantidad menor de moneda nacional.

Ante esta situación, los connacionales que trabajan en ese país han tenido que incrementar el monto de sus envíos para compensar la reducción de los recursos que finalmente reciben sus familiares en Aguascalientes.

Señaló que esta situación ayuda a explicar el incremento registrado en los envíos de remesas durante los últimos meses.

Aldape Barrios indicó que, para mantener el nivel de apoyo económico a sus familias, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos buscan enviar una mayor cantidad de dólares, con lo que compensan parcialmente la pérdida derivada de la conversión a pesos.

El economista agregó que el comportamiento del tipo de cambio también tiene efectos diferenciados en la economía. Un peso fortalecido abarata para México algunas importaciones y beneficia principalmente a quienes adquieren bienes y servicios provenientes del exterior, pero representa una desventaja para los exportadores y las familias que dependen de las remesas.

En el caso de Aguascalientes, destacó la importancia de estos recursos para la economía de los hogares, pues el flujo de dólares representa una fuente de ingresos para numerosas familias, aunque actualmente necesitan recibir una mayor cantidad de divisas para obtener un monto similar en pesos.