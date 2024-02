Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Superman Legacy está listo para alzar el vuelo.

La nueva historia de la franquicia, a cargo de James Gunn, comenzará a rodarse la próxima semana, anunció el director de Warner Bros., David Zaslav, durante una conferencia telefónica.

«El estudio realmente ha tenido un desempeño deficiente, incluso a finales de año, donde tuvimos algunas luchas reales, pero somos muy optimistas acerca de este año y nos ha dado la oportunidad de tener muchas ventajas en los próximos dos años», dijo Zaslav, en tono optimista.

Al respecto, Gunn publicó ayer en Instagram la primera foto del nuevo elenco completo.

«Después de la mesa de lectura con el cast de Superman. Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark, Otis, Lex, el productor Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, yo, Guy y The Engineer, ¡todos juntos por primera vez! Qué hermoso día», escribió el director ejecutivo de DC Films, al pie de la instantánea.

Con su estreno programado para el 11 de julio de 2025, Superman: Legacy la protagonizará David Corenswet como el joven hombre de acero, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

El director financiero de Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, habló con franqueza sobre las ofertas fílmicas del año pasado, cuando no dudó en señalar que las dos producciones de la compañía, El Color Púrpura y Aquaman 2, no tuvieron un buen desempeño.

«En lo que respecta al cine, obviamente éste seguirá siendo un negocio impulsado por el éxito. El año pasado fue un gran ejemplo, con el mayor éxito en la historia del estudio cinematográfico y algunos desafíos reales en toda la industria en el lado de los superhéroes», sostuvo Wiedenfelds.

Gunn se encargó de escribir el guion y va a dirigir la cinta, que formará parte del reinicio del universo de DC.