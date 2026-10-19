El padrón de pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado superará los 10 mil beneficiarios al concluir la actual administración estatal, impulsado por el envejecimiento de la plantilla laboral y la jubilación de los trabajadores inscritos bajo el marco legal anterior, confirmó el director general del organismo, Mario Alberto Álvarez Michaus.

A la fecha, el instituto registra 9,260 pensionados frente a un padrón activo de 23,500 servidores públicos en la entidad. Las cifras reflejan una concentración de adultos mayores en el sistema, donde el 67.87% de los beneficiarios, equivalente a 6,285 personas, supera los 60 años de edad.

La distribución estadística del padrón sitúa a las modalidades de antigüedad y vejez como las principales causas de retiro, con un total de 6,150 personas (68.48%). Les siguen las pensiones por:

· Viudez, orfandad y ascendencia, con 1,907 registros (21.23%).

· Invalidez, con 693 casos (7.72%).

· Riesgos de trabajo, con 231 personas (2.57%).

Álvarez Michaus expuso que el ritmo de los retiros responde a las condiciones contractuales: el personal afiliado antes de 2001 puede jubilarse al cumplir 55 años de edad y 15 años de aportaciones, mientras que para los trabajadores de nuevo ingreso el requisito se fijó en 65 años.

Actualmente, las pensiones se cubren casi en su totalidad con las aportaciones de la plantilla laboral activa y se recurre únicamente a una pequeña fracción de los rendimientos de la reserva para complementar los pagos.