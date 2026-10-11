Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- El Teletón 2026 alcanzó su meta con 429 millones 156 mil 232 pesos y mil 162 padrinos, a las 00:52 horas del domingo, luego de las presentaciones de Luis Fonsi, Mariana Ochoa y Víctor García.

Marco Antonio Vaca, de la Notaría 142 de la Ciudad de México, dio fe de los resultados y en la pantalla apareció la leyenda «Gracias, México», en verde y rojo sobre fondo blanco.

Los conductores «hicieron volar» a Fernando Landeros, fundador del Teletón, mientras el mariachi tocaba y se lanzaba pirotecnia a los costados del escenario.

Los corazones del foro se iluminaron con los colores de la bandera mexicana y, en los estudios Quarry, se lanzó confeti morado y amarillo, los colores representativos del Teletón.

Previamente, Luis Fonsi puso el toque latino al interpretar «Me Despido», acompañado de un ensamble mixto de bailarines y sus músicos.

«Cuando pienso en México, pienso en gente bonita con corazones grandes», expresó.