Durante el Foro “Aguascalientes, Libre de Trabajo Infantil”, organizado por el Congreso del Estado, rumbo a un marco jurídico sólido, el coordinador estatal del INEGI, Nicolás Molina López, informó que en Aguascalientes, el 8.7% de la población de 5 a 17 años de edad ha trabajado en alguna actividad económica, esto es por encima de la media nacional de 7.5%.

La diputada Nancy Macías, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, señaló que la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, realizada en 2019, ubica al Estado en el onceavo lugar nacional, con el mayor número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de trabajo.

Lamentó que a raíz de la pandemia, “miles de familias tuvieron problemas económicos, lo que ocasionó que menores de edad desertaran de las escuelas para buscar un empleo”.

El subsecretario general de Gobierno, Manuel Cortina, señaló que es prioridad garantizar los derechos de la infancia y la temporada de mayor riesgo es la Feria sanmarqueña y en determinadas zonas suburbanas, por lo que se requiere vigilancia interinstitucional, es tiempo de que se involucre la STPS.

También se hace una supervisión constante de centros laborales, porque el trabajo infantil prohibido es aquel que va en contra de los derechos humanos de los niños, especialmente de los adolescentes, quienes no deben trabajar en horarios extenuantes ni en lugares que no le permite acudir a la escuela y ser menor de edad que implica actividades recreativas.

Durante el foro se presentaron dos videos, la senadora Josefina Vázquez Mota y la diputada federal Ana Lilia Herrera Calzada manifestaron su aprobación al regreso de programas y políticas públicas como las “Estancias Infantiles” y las “Escuelas de Tiempo Completo”.

Nicolás Molina López, coordinador estatal del INEGI, expuso los resultados de la ENTI 2019, donde el trabajo infantil en Aguascalientes aumenta cada año, porque les gusta recibir un ingreso o lo hacen para ayudar a pagar su escuela y otro, para la necesidad de apoyar en los gastos del hogar.

La directora del DIF Estatal, Karla Esparza mencionó que la erradicación del trabajo infantil no será a corto plazo ya que es un problema multifactorial y se debe atacar desde diferentes ámbitos.

Finalmente, la directora de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Adriana Jurado, señaló que el trabajo infantil hoy en día es conocido como la “esclavitud moderna”.

Además, consideró que el principal problema que existe por parte de las autoridades es la falta de articulación de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno y sobre todo la falta de presupuesto para llevar a cabo diversas acciones.

