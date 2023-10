Durante el reciente conflicto en Israel, un grupo de 42 mexicanos, de los cuales 26 eran aguascalentenses, realizaba una peregrinación en Tierra Santa bajo el liderazgo de María Eugenia Díaz de León, representante de Viajes Nagoya. Afortunadamente, han conseguido esquivar los disturbios y áreas conflictivas, priorizando la seguridad y bienestar de los peregrinos.

En entrevista para El Heraldo, María Eugenia Díaz de León mencionó que el viaje, que inicialmente contemplaba visitar Israel, Jordania y Turquía, tuvo un cambio de rumbo cuando al llegar a Nazaret se enteraron del ataque realizado por el grupo extremista Hamás en regiones de Israel. Ante esta circunstancia, optó por una decisión cautelosa: trasladó con rapidez a los peregrinos hacia Jordania para evitar cualquier peligro.

Explicó más sobre la situación vivida: «Teníamos previsto continuar nuestro recorrido hacia la zona sur, pero decidí evacuar a mis pasajeros y los llevé a Jordania. Optamos por no permanecer en Nazaret ante la posibilidad de que el conflicto escalara. Luego, estuvimos en Jordania, después nos dirigimos a Estambul, conforme a nuestro itinerario original, y planeamos regresar a México el 20 de octubre. Afortunadamente, nos encontramos bien. En ningún momento enfrentamos peligro ni caímos en pánico. Estuvimos explorando. Realicé una reunión con mis clientes, decidimos trasladarnos y todos estamos satisfechos con esa decisión».

Respecto al ataque del grupo extremista Hamás en Israel, Díaz de León aclaró que el grupo no fue testigo directo de ninguna agresión. «Sólo observamos a gente desplazándose, pero no presenciamos conflictos, explosiones o misiles. Afortunadamente, en Nazaret no se vivió esa situación. Precisamente, decidimos salir para prevenir cualquier eventualidad».

Recalcó que los peregrinos tienen intenciones de continuar con su itinerario, volviendo a Estambul antes de regresar a México y posteriormente a Aguascalientes. Así mismo, agradeció a las autoridades mexicanas, en particular a la gobernadora Tere Jiménez, la Secretaria de Turismo, Gloria Romo Cuesta, y a las autoridades consulares, por su apoyo constante durante este imprevisto. También expresó su reconocimiento a los habitantes de Aguascalientes por sus mensajes y llamadas mostrando preocupación y solidaridad.

Señaló que en la peregrinación se encuentra el Párroco del Templo Cristo Redentor, Samuel Silva Floriano, quien recientemente fue blanco de rumores infundados en redes sociales. Puntualizó que el sacerdote fue invitado por la organización y que no está solicitando donativos, desmintiendo rotundamente cualquier falsedad circulada al respecto.