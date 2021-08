Supera Morán sus marcas

El atletismo continúa con su participación en las diferentes competencias que existen y este miércoles por la madrugada fue el turno de las semifinales en los 400 metros planos con participación mexicana gracias a Paola Morán que había conseguido un excelente preliminar superando su marca personal de la temporada para llegar a la antesala de la pelea por medallas.

La mexicana corrió en la semifinal dos junto con exponentes de países como Bahamas, Estados Unidos, Jamaica, Gran Bretaña, por mencionar algunos. Morán se vio superada en cuestión de velocidad llegando en la quinta posición de la semifinal con un tiempo de 51.06 segundos, al no llegar entre las dos primeras de la prueba, quedó eliminada de la pelea por las medallas. A pesar de este resultado, la mexicana tuvo una destacada actuación al superar por segunda ocasión su mejor tiempo de la temporada, es decir, las dos veces que corrió superó sus propios tiempos en una clara mejoría que demuestra su trabajo. Su heat lo ganó Shaune Miller-Uibo de Bahamas con 49.60 segundos seguida de Jodie Williams con 49.97.

A través de su cuenta de Instagram, Paola Morán aprovechó para mandar un mensaje a toda la afición que siguió sus competencias. “Realmente viví todas las emociones en mis primeros Juegos Olímpicos me despido de Tokio en semifinales y con marca de la temporada, pero se qué hay más para dar. Estoy contenta porque disfruté mis carreras y lo di todo. Llegar a esa línea de salida en verdad fue todo un reto toda la temporada y por eso me siento orgullosa. Hace apenas una semana empecé mi experiencia olímpica con un gran susto al caerme en un entrenamiento y acabar con un esguince. Decidimos parar los últimos entrenamientos previos a la competencia y viví días muy frustrantes en donde no sabía si iba poder correr, pero se logró. Gracias al gran equipo médico por lograr en una semana prácticamente que pudiera correr sin dolor. Gracias infinitas a todos los que me estuvieron siguiendo, apoyando, se vienen muchas carreras más” fueron las palabras de la atleta azteca que terminó su primera aventura olímpica.