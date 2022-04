Hace algunos días se llevó a cabo en el Gimnasio Olímpico del Instituto del Deporte la Copa Aguascalientes de gimnasia rítmica en donde las mejores exponentes y academias del estado se vieron las caras con la intención de ir agarrando nivel para representar al estado en los Juegos Conade.

La academia Kalinka nuevamente logró brillar en una competencia local al sumar un total de 45 preseas dentro de los primeros tres lugares gracias a 11 medallas de oro, 17 de plata y 17 bronce además de otras 34 preseas entre el cuarto y el sexto lugar firmando una grandiosa participación que mantiene a la institución entre lo mejor del eatado.

Kalinka fue la institución campeona absoluta estatal en Clase VII con Luciana Reynoso, Ana Paula González, Natalia Jiménez, Dariela Saucedo y Alexa Córdova. Algunas de las gimnastas que mayor éxito tuvieron fueron Maite Vázquez en la clase V A al ser campeona absoluta teniendo oro en manos libres y all around, Alejandra González con oro en pelota en la misma clase además de América Martínez con plata en cuerda en la clase IV A.

En la clase III B Samantha Iñiguez fue una de las más destacadas con un total de tres medallas al conseguirlas en cuerda, clavas y all around, Megan Mora sumó oro en aro y plata en cinta en la misma clase. Por su parte, en la Clase III C Amarela Guerrero se llevó la categoría con un total de cuatro preseas doradas que la hicieron ser la campeona absoluta de la categoría. En la clase II A Samantha Padilla se llevó oro en all around y Yobini Gómez oros en aro y cinta. En tanto, en la clase IB Krishna Méndez fue de las mejores al sumar dos platas y tres bronces, todas ellas seguirán su preparación de cara al selectivo estatal que tendrá lugar el 30 de abril con las 4 mejores gimnastas del estado siendo elegidas para los Juegos Conade, por ello la entrenadora Sandra Ceballos sigue trabajando fuertemente en la mejora de cada una de sus rutinas.

