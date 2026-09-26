La Auditoría Superior de la Federación dio por solventada la única observación que permanecía pendiente al Municipio de Jesús María dentro de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2024, por un monto de 7.5 millones de pesos destinados a obra pública, informó el contralor municipal, Luis Gallo Nájera.

El funcionario explicó que, durante el proceso de revisión de los recursos federales ejercidos en 2024, la ASF había señalado la falta de documentación relacionada con una obra pública. Aunque el municipio entregó información justificativa durante el desarrollo de la auditoría, la observación permaneció pendiente hasta la emisión del pronunciamiento final del órgano fiscalizador. Detalló que los recursos revisados corresponden principalmente al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y a participaciones federales.

Explicó que, en el caso de la auditoría federal, se generó documentación adicional para facilitar la comprobación de las obras correspondientes a unas aulas construidas en la comunidad de Margaritas. Como parte de esta labor, personal del órgano interno de control acudió al lugar para levantar actas circunstanciadas y recopilar material fotográfico y videográfico que permitiera acreditar físicamente la ejecución de los trabajos. Asimismo, se verificó que los conceptos contratados y pagados hubieran sido ejecutados y que las instalaciones estuvieran en funcionamiento.

Mientras el ejercicio 2024 ya quedó cerrado en materia de fiscalización federal, el Municipio de Jesús María se encuentra actualmente en una nueva etapa de revisión correspondiente al ejercicio 2025. El contralor apuntó que la ASF abrió la denominada etapa intermedia, en la cual el municipio debe continuar con la carga de información y documentación de las obras y adquisiciones seleccionadas para su revisión.