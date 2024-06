Supera Eilish los 100 millones de oyentes

CDMX.- Billie Eilish se convirtió en la tercera cantante, y la segunda mujer, en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, informó The Hollywood Reporter.

Con 22 años, la ganadora del Grammy y del Óscar es la más joven del listado que lidera The Weeknd (107 millones) y Taylor Swift (102), ambos de 34.

La intérprete de «What Was I Made For?» logró este hito con sólo 82 canciones; sus competidores tienen más del doble de temas en la plataforma musical de streaming.

Jeremy Erlich, director global de música de Spotify, celebró los logros de Eilish dentro del servicio de música digital.

«Spotify ha sido parte de la historia de Billie desde el principio. Desde ‘Ocean Eyes’, su base de fans ha aumentado continuamente en todo el mundo. Lo que ella y Finneas (hermano y colaborador) han logrado desde 2016 es bastante notable… y todo esto a la edad de 22 años», comentó Erlich al medio estadounidense.

La cantante también cuenta con ocho temas que han superado las mil millones de reproducciones, como «Bad Guy», «Happier Than Ever», «Everything I Wanted» y «Bury a Friend».

Billie recientemente lanzó su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft, que debutó en la segunda posición del Billboard 200 con 339 mil unidades vendidas. (Staff/Agencia Reforma)