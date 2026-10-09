Con la entrega conjunta de becas, equipos de cómputo, sillas de ruedas y bicicletas, el Gobierno del Estado y la Fundación Telmex Telcel alcanzaron un acumulado superior a los 31 mil apoyos otorgados en la entidad para respaldar a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Durante el acto protocolario realizado en el segundo patio de Palacio de Gobierno, la gobernadora Tere Jiménez destacó la coordinación sostenida con la fundación privada para impulsar a las familias locales y confirmó que el Ejecutivo estatal dará continuidad a las acciones de apoyo social mediante sus distintos programas institucionales.

Por su parte, la presidenta y primera voluntaria del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, señaló que la dependencia a su cargo mantiene la búsqueda de alianzas estratégicas orientadas a favorecer el desarrollo económico, personal, familiar y social de los sectores en situación de vulnerabilidad.

En el mismo sentido, el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, invitó a la población a acudir al área de Gestión Social para la atención de necesidades específicas.

En cuanto al desglose de las entregas en la entidad, la gerente de Telcel Zona Bajío, Gabriela Alejandra Aguilera Vega, detalló que se asignaron becas económicas a alumnos destacados de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, así como tabletas e impresoras a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria.

Para mitigar el abandono escolar, se otorgaron bicicletas a alumnos que residen a más de tres kilómetros de sus planteles, además de sillas de ruedas dirigidas a personas con movilidad reducida.

A nombre de la comunidad beneficiada, Luis Omar Cruz Rosales, estudiante de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, externó su agradecimiento a las instituciones convocantes por las herramientas facilitadas.