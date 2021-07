Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En lo que va del año fiscal 2021, que inició en octubre pasado, las autoridades de Estados Unidos han detenido a más de 1.1 millones de migrantes que cruzaron a ese país desde México de forma ilegal.

En un reporte presentado ayer, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), informó que sólo durante junio realizaron 188 mil 829 detenciones. La cifra supera al total de las registradas en junio de los tres años previos, que sumaron 180 mil 540.

El Gobierno del Presidente Joe Biden destacó que en 34 por ciento de las detenciones registradas el mes pasado los migrantes eran reincidentes, pues habían sido capturados al cruzar la frontera al menos una vez en los 12 meses previos.

Detalló que los nuevos encuentros, es decir migrantes que eran detenidos por primera vez, fueron 123 mil 838.

En tanto, el número de menores no acompañados detenidos llegó en junio a 15 mil 253, por mil 691 en el mismo mes de 2020.

Del total de migrantes detenidos en junio pasado, casi una tercera parte, 32.2 por ciento, correspondió a mexicanos;18.5 por ciento, a hondureños, y 16 por ciento, a guatemaltecos.

El 33.2 por ciento de las detenciones tuvieron lugar en el sector de Rio Grande Valley y 17.2 por ciento en el de Del Rio, ambos en Texas.

En marzo de este año, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo más de 171 mil aprehensiones en la frontera, la mayor cifra desde 2006.

Ese mismo mes, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el país se encaminaba a ver un récord en el flujo de extranjeros queriendo entrar al país sin documentos, y el Gobierno llegó a estimar que este año fiscal se alcanzarían los 2 millones de cruces ilegales.

La última vez que los arrestos en la frontera superaron la cifra de un millón fue en el año fiscal 2006.

Según los registros de la CBP, los periodos fiscales con más detenciones de este tipo son 1986, con más de 1.69 millones, y 2000, con más de 1.67 millones.

Según la información proporcionada, en cuestión de individuos, los migrantes sin documentos que han intentado cruzar a Estados Unidos este año fiscal no superan los de 2019, año en el que el entonces Presidente Donald Trump amagó con imponer aranceles a México si no detenía el flujo de migrantes.

“El número de individuos únicos encontrados a la fecha durante este año fiscal es de 454 mil 944, comparado con 489 mil 760 durante el mismo periodo en 2019”, precisó.

Las autoridades estadounidenses están expulsando a la mayoría de los adultos solos bajo la política de Título 42. De los más de 188 mil arrestos de junio, 104 mil 907 fueron deportados de forma exprés bajo esta regla que, con justificación de la pandemia de Covid-19, les impide solicitar asilo.

El comisionado interino de CBP, Troy Miller, advirtió que las condiciones climáticas incrementan en estos meses el riesgo para los migrantes que cruzan por áreas desérticas.

“Estamos en la parte más calurosa del verano y estamos viendo un gran número de llamadas de socorro por parte de migrantes abandonados en terreno traicionero por traficantes, sin consideración por la vida humana”, señaló, de acuerdo con un comunicado.

CBP informó que, luego de la cancelación del programa de Protocolos de Protección a Migrantes, conocido como “quédate en México”, más de 12 mil migrantes habían sido admitidos en EU al 30 de junio para tramitar su solicitud de asilo en ese país.

Destacó, por otra parte, la colaboración con las autoridades mexicanas para enfrentar el tráfico de personas.