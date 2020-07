Tras asegurar que a todas las personas que se comunican al Call Center, con sospecha de tener COVID-19 o que tuvieron contacto con otras personas que resultaron positivos al virus, se les hace la prueba; la directora de Control y Prevención de Enfermedades del ISSEA, María Eugenia Velasco Marín, refirió que previamente se hace una encuesta y se ponderan las respuestas para ver la probabilidad de que sea o no esta nueva enfermedad.

POCOS DONADORES. Asimismo, refirió que si bien todavía son pocos los donadores de plasma luego de haber superado el COVID-19, ese albuminoide o proteína que ya está siendo donada por algunos, se ha utilizado ya en uno que otro paciente grave, sin embargo dijo desconocer el dato preciso del resultado o avances, pero espera saber el resultado de la investigación a la brevedad.

Por lo pronto, el Informe Técnico sobre el avance del coronavirus SARS-CoV-2 en Aguascalientes que se presentó ayer, indica que se mantienen en el mismo nivel los contagios y el índice de fallecimientos por complicaciones derivadas del virus.

LAS CIFRAS. Ayer se alcanzó la cifra de los 4 mil 755 casos acumulados de contagiados, 80 más que un día anterior y fallecieron 6 personas para llegar a los 258 que no libraron la batalla contra este virus, tratándose de 4 hombres de 30, 70, 56 y 73 años, así como 2 mujeres de 65 y 81 años de edad.

No obstante, el reporte señala que hasta ahora de los 4 mil 755 que han resultado positivos en el histórico de marzo a la fecha, 3 mil 149 se han recuperado de manera satisfactoria y será este domingo cuando se actualice esa lista y es seguro que se sumarán otros más.

LAS PRUEBAS. Hasta ahora se han aplicado 17 mil 686 pruebas PCR para la detección del coronavirus por parte del Laboratorio Estatal, que es de los más reconocidos a nivel nacional, y sin considerar las que pudieran estarse realizando en laboratorios privados que tienen el permiso de la autoridad federal, el InDRE pero que no dan a conocer el dato al ISSEA.

