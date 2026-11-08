Las obras de rehabilitación y ampliación de la autopista México-Querétaro se remontan, al menos, a 2006, cuando comenzaron trabajos en un tramo de 16 kilómetros.

Posteriormente, en noviembre de 2013, usuarios se quejaban de demoras de hasta dos horas y media por obras de repavimentación.

Las intervenciones continuaron. En junio de 2016, REFORMA reportó que en los tres años anteriores se habían realizado al menos siete obras que generaron congestionamientos, con filas de hasta 10 kilómetros y retrasos de dos a tres horas.

Actualmente se realiza la rehabilitación de 10 kilómetros de la autopista, entre los kilómetros 148 y 158, en el tramo Palmillas-Querétaro,

«Te tardas horas recorriendo un tramo que normal lo recorres en 15 minutos y ya no, tardándose hasta cuatro, tres horas, hasta más», señaló Gerardo Gutiérrez Luna, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Querétaro.

Las largas filas han provocado con retrasos en la entrega de mercancías, mayores costos logísticos y riesgos de accidentes y asaltos.