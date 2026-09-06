El Municipio de Aguascalientes incorporó 17 nuevos pozos a la red de abastecimiento, mientras que otros cuatro se encuentran en proceso de equipamiento, como parte de las obras de infraestructura hidráulica reportadas durante el Segundo Informe de Actividades, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

De acuerdo con la información municipal, los pozos que ya están en operación permiten ampliar la capacidad de suministro en distintas zonas de la capital y en comunidades rurales. Entre los sectores beneficiados se encuentran Ciudad Industrial, La Herrada, Ojocaliente I, El Molino, El Picacho, Asturias, Laureles III, Mujeres Ilustres, Natura y Lomas del Sur.

La infraestructura también beneficia a localidades rurales como Los Caños, El Conejal I y Buenavista de Peñuelas 2, donde las obras buscan reforzar la disponibilidad del servicio.

El gobierno municipal señaló que los cuatro pozos adicionales, actualmente en fase de equipamiento, permitirán ampliar la cobertura de la red una vez que concluyan los trabajos necesarios para su puesta en operación.

Durante la presentación de los avances, Montañez señaló que estas obras forman parte de los proyectos destinados a fortalecer los servicios públicos y atender la demanda de agua potable en el municipio.

La administración municipal prevé mantener la inversión en infraestructura hidráulica para mejorar el suministro en la ciudad y sus comunidades.