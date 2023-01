Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 17 muertos y 30 reos evadidos dejó la incursión de un grupo criminal en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el primer día del año.

Autoridades federales y estatales actualizaron la información y confirmaron que entre los presos que se fugaron se encontraba Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, «El Neto», quien pertenece a la banda de «Los Mexicles», afines al Cártel de Caborca.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, miembros del gabinete de seguridad nacional endilgaron la responsabilidad de la seguridad del Cereso 3 al Estado de Chihuahua y puntualizaron que no existió ninguna solicitud previa por parte de la entidad o el penal para el traslado de reos peligrosos.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el penal reporta una sobrepoblación, pero descartó que haya existido una petición del Cereso para disminuir la cifra de internos.

«No fue solicitado el traslado (de El Neto) a otro penal con mayor seguridad, el Estado tiene que realizar ese trámite, para sacar reos que son peligrosos o para que no haya sobrepoblación, en este caso no se tuvo (el trámite)», lamentó Sandoval.

Más tarde, la Secretaría de Gobernación acusó al Gobierno de Chihuahua de solicitar el traslado de reos a penales federales, sin cumplir con los trámites oficiales establecidos en la ley.

A través de un breve pronunciamiento, el titular de Segob, Adán Augusto López, informó que las autoridades estatales pidieron el cambio de personas recluidas en el Centro Penitenciario de Ciudad Juárez, pero solo «de manera económica» y no por escrito.

Por la tarde, se registraron dos balaceras en el sector nororiente de Ciudad Juárez que provocaron la muerte de dos agentes estatales y cinco presuntos criminales.

«En acciones de búsqueda de los evadidos del Cereso No. 3, así como de sus cómplices, personal de la Agencia Estatal de Investigación sostuvo un enfrentamiento en la que fallecieron dos elementos ministeriales», reportó el Gobierno estatal.