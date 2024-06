CDMX. – La cantante Taylor Swift pinta para convertirse en leyenda con su más reciente disco, The Tortured Poets Department, que ya logró permanecer ocho semanas consecutivas en el número uno del Top de Billboard, de acuerdo con Variety.

Un análisis de la revista especializada arrojó además que el éxito de este álbum puede seguir a paso firme, lo que lo llevaría a romper otros tantos récords.

Según este estudio, no se prevé que los números de escucha de esta producción musical caigan pronto, debido a variantes como las altas cifras de reproducciones en streaming y la falta de competencia en los lanzamientos al menos hasta mediados de agosto.

Así que la duda es ¿cuánto tiempo más se mantendrá el disco de Swift en la cima?

Las estrellas populares Post Malone y Sabrina Carpenter, ambos amigos y colaboradores de Swift, son quienes tienen lanzamientos próximos.

El rapero anunció para el 16 de agosto la llegada de F-1 Trillion, apenas una semana antes de que Carpenter debute con Short n’ Sweet. Estos serían los dos discos que podrían desbancar a The Tortured… al segundo lugar, pero eso representarían 16 semanas para Swift en el primer sitio.