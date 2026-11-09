Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Arizmendi López, «El Mochaorejas», recibió una nueva sentencia de 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La condena se dictó luego de que un juez ordenara reponer el procedimiento judicial en agosto de 2003, tras los amparos promovidos por el secuestrador y otros dos integrantes de su organización criminal. Además, le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos.

«El Mochaorejas», apodo lo adquirió por amputar las orejas de sus víctimas para presionar a sus familiares a pagar los rescates, fue detenido el 17 de agosto de 1998 en las inmediaciones del Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, Estado de México, cuando presuntamente intentaba cobrar el rescate de una víctima.