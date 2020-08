Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos mineras y una operadora portuaria advirtieron a México que iniciarán arbitrajes para reclamar más de 25 mil millones de pesos, por trato discriminatorio y violaciones a tratados de libre comercio.

Además, Rabobank, el segundo banco más grande de los Países Bajos, presentó el 14 de julio una demanda arbitral contra México, pero se desconoce el monto reclamado o los detalles.

La Secretaría de Economía (SE) publicó la semana pasada los avisos de intención de las mineras First Majestic -canadiense-, que reclamará 500 millones de dólares, y de Couer Mining -estadounidense-, que pide mil millones de pesos, ambas por disputas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el caso de First Majestic, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó recientemente una querella por un fraude fiscal de 426 millones de pesos contra su filial Primero Empresa Minera, derivado de un esquema por el que vende plata a precios muy bajos a otra empresa relacionada con sede en Barbados, pagando menos impuestos en México.

First Majestic alega en su reclamo arbitral que este esquema fue aprobado por el SAT en 2012, pero luego revertido por el propio gobierno.

“A la fecha, First Majestic ha tratado de entablar negociaciones de buena fe mutuamente beneficiosas, que han sido ignoradas y rechazadas por la SAT y el Gobierno de México, y en su lugar han sido recibidas con amenazas e intimidación”, afirmó la empresa.

La demanda de Couer Mining es más sencilla, pues deriva de negativas del SAT para devoluciones de IVA.

En tanto, CMSA BV es la firma holandesa que controla a Contecon Manzanillo, filial que invirtió 6 mil millones de pesos para construir y, desde 2013, operar la terminal de contenedores TEC II en el puerto colimense.

Su reclamo será por 600 millones de dólares, alegando que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo y la SCT violaron el contrato con Contecon, al permitir a otra empresa instalar, desde 2018, grúas permanentes en tres muelles del puerto que, en teoría, son de uso común.

En tanto, los detalles de la demanda iniciada por Rabobank no han sido publicados, pero todo indica que está relacionada con el caso de Oceanografía, naviera que, cuando fue intervenida por el gobierno en 2014, debía 220 millones de euros al banco holandés, que los prestó para financiar la compra de siete barcos de servicios petroleros.

De Lage Landen, una filial de Rabobank, también perdió durante el proceso de quiebra de Oceanografía más de 150 millones de pesos por rentas de siete grúas.

La demanda de Rabobank fue radicada el 14 de julio en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, y el siguiente paso es designar a los tres árbitros, para iniciar un proceso que puede tomar más de cinco años.

En junio y julio de 2020, México ganó laudos absolutorios en arbitrajes de las empresas Vento Motorcycles y de Tele Fácil, que reclamaba 500 millones de dólares.

¡Participa con tu opinión!