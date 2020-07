Adrián Basilio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El deporte mexicano tiene una cosecha de 68 medallas olímpicas, de las cuales 13 son de oro, entre París 1900 y Río 2016 teniendo a los clavados, el boxeo y el atletismo, en ese orden, como las disciplinas que más satisfacciones han dado al País.

Varias de esas medallas se ganaron en deportes de conjunto, que con el paso del tiempo han perdido a algunos de sus integrantes, por lo que actualmente hay 64 medallistas olímpicos que reciben beca vitalicia por su hazaña de subir al podio en la cita veraniega.

Todos los medallistas olímpicos, al igual que los paralímpicos y los de exhibición, reciben una percepción mensual de por vida que consta de 13 mil pesos por el oro, 11 mil 500 por la plata y 10 mil pesos por el bronce. No son montos acumulables, se otorga por el metal más alto que se haya ganado.

En una estadística de Medallistas Olímpicos de México (MOM) de 2015, el 38 por ciento de los ganadores de presea hasta entonces estaba en activo, el 26 por ciento era empleado en el sector público o privado, el 19 trabajaba como entrenador; el 8 por ciento se dedicaba al comercio y otro porcentaje igual era emprendedor. El resto, es decir apenas el 1 por ciento, estaba desempleado.

Dos de las cinco medallas que se ganaron en Río 2016 fueron conquistadas por deportistas que ya habían subido al podio en ediciones anteriores: María Espinoza, en taekwondo, y Germán Sánchez, en clavados.

Las estadísticas de MOM, plasmadas en el libro “Medallistas Olímpicos. Mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Una visión histórica y antropológica del deporte olímpico mexicano”, autoría del presidente del organismo, Daniel Aceves, destacan que casi el 50 por ciento de las medallas conseguidas hasta ahora han sido ganadas por deportistas oriundos de la Ciudad de México, otrora DF; el resto se divide entre 18 estados.

México solo tiene a 16 mujeres medallistas, de las cuales la primera campeona, Soraya Jiménez, falleció en 2013.

Pioneros

Aquí los atletas que pasarán a la historia como los primeros mexicanos en…

– Conquistar una presea de Juegos Olímpicos: el equipo de polo, en París 1900

– Obtener un subcampeonato: Francisco cabañas, en box de Los Angeles 1932

– Ganar un oro: Humberto Mariles en la prueba de salto ecuestre individual de Londres 48

– Mexicana en subir al podio: La floretista Pilar Roldán con su plata en México 68

– Mujer en colgarse un metal amarillo: Soraya Jiménez en pesas de Sydney 2000

– Alcanzar un título en natación: Felipe Muñoz en los 200 metros pecho de México 68

– Agenciarse una presea en atletismo de velocidad: Ana Guevara en los 400 metros planos de Atenas 2004

– Ganar metal en ediciones consecutivas de Juegos Olímpicos: el clavadista Joaquín Capilla con un bronce, una plata y luego un oro y un bronce entre Londres 1948 y Melbourne 1956; y la taekwondoín María del Rosario Espinoza entre Beijing 2008 y Río 2016.

– Clavadista mujer en conquistar una presea en pruebas individuales: Laura Sánchez con el bronce en el trampolín de tres metros de Londres 2012

– Marchista mujer en terminar en el top tres: Guadalupe González al ocupar el segundo lugar en los 20 kilómetros de Río 2016

ENTÉRATE

– El taekwondo es la única disciplina en la que se ha conseguido por lo menos una medalla en cada edición de Juegos Olímpicos desde que la disciplina se hizo deporte oficial en Sydney 2000, con siete, de las cuales, tres las ganó una sola deportista: María Espinoza.

MEDALLERO

Así ha sido la ganancia olímpica de México entre París 1900 y Río 2016:

13 oros

25 platas

31 bronces

MÁS DE UNA

El cuadro de honor olímpico de México (multimedallistas)

NOMBRE (DISCIPLINA) GALARDONES

Humberto Marlies (ecuestre) Dos oros y un bronce en Londres 1948

Joaquín Capilla (clavados) Un oro, una plata y dos bronces entre Londres 1948 y Melbourne 1956

María del Rosario Espinoza (TKD) Un oro, una plata y un bronce entre Beijing 2008 y Río 2016

DETRÁS DEL ESCRITORIO

Algunos medallistas dejaron su uniforme competitivo para ocupar cargos directivos vinculados al deporte:

NOMBRE (DISCIPLINA) MEDALLA(S) CARGO(S)

Felipe Muñoz (natación) Oro en México 1968 Ex presidente del COM y de la Codeme

Carlos Girón (clavados) Plata en Moscú 1980 Ex coordinador del Deporte en el PRI

Raúl González (caminata) Oro y plata en Los Angeles 1984 Primer director de la Conade (1988-1994)

Manuel Youshimatz (ciclismo) Bronce en Los Angeles 1984 Ex subdirector de calidad para el Deporte de la Conade

Ernesto Canto (caminata) Oro en Los Angeles 1984 Ex director adjunto de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, y ex subdirector de Fomento Deportivo del ISSSTE

Jesús Mena (clavados) Bronce en Seúl 1988 Ex titular de la Conade y del Imcufide

Carlos Mercenario (caminata) Plata en Barcelona 1992 Ex titular del Imcufide

Bernardo Segura (caminata) Bronce en Atlanta 1996 Ex director del Instituto del Deporte del DF

Ana Guevara (atletismo) Plata en Atenas 2004 Ex titular del Instituto del Deporte del DF, actual titular de la Conade

Fernando Platas (clavados) Plata en Sydney 2000 Ex titular del Imcufide

