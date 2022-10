Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En lo que va de la actual Administración, siete helicópteros de la Marina se han desplomado por diversas causas, dejando 18 fallecidos.

Ayer un Eurocopter, utilizado en el sexenio pasado para transportar personal, se desplomó en Centla, Tabasco, con un saldo de tres muertos y dos heridos.

Este helicóptero fue transferido por decisión del Gobierno federal de Pemex a la Armada de México, indicaron fuentes.

El aparato para dos tripulantes y nueve pasajeros fue incluido en el paquete de subasta del Gobierno federal como parte de aeronaves ejecutivas; no obstante, al final fue transferido a la Marina y una de características similares a la Defensa Nacional para tareas operativas.

Este accidente se suma al registrado apenas el 15 de julio pasado en Los Mochis, Sinaloa.

El incidente, que cobró la vida de 14 personas, ocurrió luego del operativo realizado para capturar al capo Rafael Caro Quintero.

La aeronave Black Hawk había realizado reconocimientos en el Triángulo Dorado para ubicar al fundador del Cártel de Guadalajara, tras obtener información de inteligencia sobre su geolocalización.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el desplome no fue consecuencia de una explosión o artefacto colocado, sino de la falta de combustible.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que esa es la conclusión sobre el siniestro, con base en el resultado del análisis forense practicado y a la información que extrajo el fabricante de la caja negra de la aeronave.

«En la carpeta de investigación se cuenta con el dictamen en materia de incendios de explosión, que indica que no hubo ningún ataque de carácter externo, ni ninguna explosión por algún artefacto ajeno a la aeronave», indicó.

«Por lo que toca a la caja negra, la empresa fabricante, después de haberla recibido y analizado, ha señalado que fue la falta de combustible la causa de la caída.

En abril pasado se registró otro incidente también en Sinaloa. Un helicóptero cayó en la zona de hangares del aeropuerto de Mazatlán. Procedía de Sonora, donde había apoyado en la extinción de un incendio forestal. Se reportaron cinco heridos.

Información de la Marina reporta entre 2019 y 2021 cuatro desplomes.

En agosto de 2021, un MI-17 en el que viajaba el Secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Cisneros, se desplomó en Hidalgo. Los seis pasajeros resultaron lesionados.

Otro helicóptero se accidentó en el aeropuerto de Villahermosa en octubre de 2020. Tres elementos resultaron heridos. Y ese mismo año, un helicóptero Black Hawk cayó en un operativo en Veracruz, con saldo de un muerto.