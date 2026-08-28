Suma Bruno Mars otra fecha de su tour en la CDMX

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX. -Bruno Mars sumó una quinta presentación en el Estadio GNP de la CDMX como parte de su gira ‘The Romantic Tour’.

Bruno Mars amplió una vez más su histórica gira The Romantic Tour, anunciando 26 nuevos conciertos en estadios de Australia, Nueva Zelanda y Asia para 2027. Anderson. Paak regresa como DJ Pee.Wee en todas estas nuevas fechas.

Debido a la gran demanda de los fans, Mars también agregó una quinta presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programada para el viernes 11 de diciembre, extendiendo así su estancia en la capital mexicana este invierno.

Previamente, Mars anunció cuatro fechas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, para el 3, 4, 7 y 8 de diciembre de este año.

La venta general para el 11 de diciembre en CDMX comenzará este lunes 31 de agosto a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.