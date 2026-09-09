Aguascalientes se colocó en 2025 entre los tres estados con mayor tasa de suicidios en el país, al registrar 12 casos por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la media nacional de 6.7.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de 2025, de carácter preliminar, las cuales ubican a la entidad únicamente por debajo de Chihuahua, con una tasa de 13.8, y Yucatán, con 13.7.

En contraste, las tasas más bajas del país correspondieron a Guerrero, con 2.0; Chiapas, con 3.8; así como Veracruz y Baja California, con 4.7 casos por cada 100 mil habitantes.

Entre 2015 y 2025, la tasa nacional de suicidios pasó de 5.1 a 6.7 por cada 100 mil habitantes. Entre las mujeres aumentó de 2.0 en 2015 a 2.6 en 2023, nivel que se mantuvo sin variaciones durante 2024 y 2025. En el caso de los hombres, subió de 8.4 en 2015 a 11.4 en 2023, para ubicarse en 10.9 durante 2025.

A nivel nacional se contabilizaron 8 mil 709 suicidios en 2025, de los cuales el 79.9% correspondió a hombres y el 20.1% a mujeres, con tasas de 10.9 y 2.6, respectivamente.

Por grupo de edad, las personas de 15 a 29 años registraron la tasa más alta, con 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes. En este segmento se contabilizaron 3 mil 318 casos, equivalentes al 38.1% del total nacional. El 70.3% de las defunciones de jóvenes ocurrió en viviendas particulares, mientras que el ahorcamiento, el estrangulamiento o la sofocación fueron los métodos utilizados en el 89.5% de los casos.