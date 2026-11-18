CDMX.- La cantante española Amaia Montero reconoció que las críticas recibidas desde su regreso a La Oreja de Van Gogh le han provocado sufrimiento, frustración e incomodidad, especialmente por los cuestionamientos sobre su desempeño vocal y apariencia física.

Durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy, de Cadena SER, la intérprete aseguró que los comentarios negativos han sido difíciles de afrontar después de permanecer varios años alejada de los escenarios por problemas de salud mental.

Montero lamentó que algunos videos difundidos en redes sociales destaquen errores aislados de sus presentaciones durante la gira Tantas Cosas que Contar Tour, sin reflejar el espectáculo completo ni el trabajo realizado por la agrupación.

También explicó que la ansiedad y el estrés relacionados con su regreso a los conciertos han influido en su alimentación y condición física, aunque consideró que su peso no debería convertirse en asunto de discusión pública.

La cantante destacó el respaldo de sus compañeros Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, quienes defendieron su trabajo y compromiso artístico.

La Oreja de Van Gogh tiene previsto presentarse en México durante 2027, con conciertos en Monterrey el 27 de junio, Guadalajara el 2 de julio y Ciudad de México los días 8, 9 y 10 de julio.