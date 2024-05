Un bebé sufrió la llamada «muerte de cuna» en un domicilio ubicado en la colonia Ejidal, en el municipio de Jesús María.

Los trágicos hechos ocurrieron el miércoles por la tarde, en la calle Tierra y Libertad, a donde se desplazaron policías preventivos de Jesús María, la ambulancia ECO-334 del ISSEA, agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

Inicialmente, los paramédicos del ISSEA acudieron a una vivienda en la calle Tierra y Libertad, en la colonia Ejidal, para atender a un paciente que sufría convulsiones. En ese momento, llegó una mujer con un bebé en brazos, solicitando ayuda para su hijo, quien estaba inconsciente y no reaccionaba. Los paramédicos trasladaron al niño a la ambulancia y procedieron a examinarlo, confirmando su fallecimiento.

La madre relató que por la mañana había alimentado a su hijo y que luego se quedó dormido. Por la tarde, al percatarse de que no despertaba, intentó darle nuevamente de comer y se dio cuenta de que no respiraba. Rápidamente, lo tomó en sus brazos y pidió ayuda en la calle, donde observó la ambulancia y se acercó para que los paramédicos brindaran asistencia al niño.

Agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE acudieron al lugar. Tras descartar cualquier indicio de violencia y determinar que la muerte del niño fue por causas naturales, se autorizó que la familia se encargara de los trámites funerarios.