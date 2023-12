Anoche, un motociclista sufrió una muerte violenta tras caer de su moto al intentar rebasar un vehículo que se detuvo repentinamente debido a una falla mecánica. Lamentablemente, en ese mismo instante, una camioneta pasaba por el lugar y su conductor no logró evitar al motociclista, atropellándolo.

Este trágico accidente ocurrió en la carretera estatal No. 43, a la altura del poblado de La Lucita, en el municipio de El Llano. La víctima mortal, que no ha sido identificada pero que aparentaba tener entre 30 y 35 años, conducía una motocicleta marca Italika, color negro, con placa de circulación de Aguascalientes.

El motociclista, que circulaba a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 43, intentó esquivar el vehículo que se había detenido repentinamente. En su intento de evitar la colisión, perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento, una camioneta Dodge Caravan, color gris, con placas de circulación AAT-420-A de Aguascalientes, que circulaba en la misma dirección, no pudo esquivarlo y lo atropelló, causándole la muerte instantánea.

La camioneta arrastró la motocicleta más de 20 metros antes de detenerse. Al lugar del accidente acudieron policías estatales y preventivos de El Llano, así como una ambulancia del ISSEA. También llegaron agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.