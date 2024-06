Al costado de la carretera estatal No. 95, que conduce al poblado Puerto de la Concepción, en el municipio de Tepezalá, fue encontrado el cadáver de un joven que murió al sufrir una caída de la motocicleta que conducía.

El hallazgo ocurrió el pasado lunes a las 18:00 horas, después de que se recibiera un reporte en el número de emergencias 911. El informe indicaba que, en la carretera estatal No. 95, cerca del entronque con la carretera federal No. 22, se había localizado el cuerpo de un hombre.

Inmediatamente, policías estatales y preventivos de Tepezalá, así como personal de Protección Civil Municipal, acudieron al lugar. Al llegar, encontraron el cadáver a un costado de la carretera, entre unos matorrales, identificado como Ricardo de Jesús, de 20 años. A pocos metros de distancia, localizaron una motocicleta marca Italika.

Los paramédicos del ISSEA, tras realizar la valoración, determinaron que el joven llevaba más de 24 horas de fallecido.

Los indicios encontrados en el lugar sugieren que, el pasado domingo por la tarde, Ricardo de Jesús conducía su motocicleta a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 95. Al aproximarse a una curva, poco antes de la carretera federal No. 22, perdió el control del manubrio y se salió de la carretera, sufriendo una caída grave. Como no llevaba puesto un casco de protección, sufrió un impacto violento en la cabeza contra el suelo, lo que le causó la muerte instantánea por un traumatismo craneoencefálico severo.

El cuerpo, que quedó a varios metros de distancia entre unos matorrales, no fue detectado hasta el lunes por la tarde.

Para realizar las diligencias correspondientes, más tarde llegaron los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.