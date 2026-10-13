CDMX.- El actor escocés James McAvoy reveló que sufrió intimidación por parte de un compañero durante su primer día de rodaje de la miniserie Banda de Hermanos, estrenada en 2001, cuando comenzaba su trayectoria profesional.

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live, conducido por Andy Cohen, recordó que uno de los integrantes del elenco lo ridiculizó frente a otros actores, quienes se burlaron de él durante varios minutos.

McAvoy explicó que el incidente ocurrió mientras filmaban una escena grupal en un bar. Consideró que pudo deberse a que su personaje tenía más diálogos que otros participantes, pese a aparecer únicamente en un episodio.

Aunque evitó revelar la identidad del responsable, aclaró que no se trataba de David Schwimmer. También recordó que Dexter Fletcher y Robin Laing lo acompañaron después del incidente.

El actor interpretó al soldado James W. Miller en el cuarto episodio de la producción de HBO, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

Pese al mal momento, calificó positivamente su experiencia general en la serie.

Durante la conversación también recordó su participación en Las Crónicas de Narnia, cuyo rodaje disfrutó especialmente por su estancia en Nueva Zelanda, donde pudo recorrer el país durante sus descansos.